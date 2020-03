NAPOLI. Sale a 28 il numero delle persone positive al primo test del Cotugno sul coronavirus. Sei i nuovi casi su 80 tamponi esaminati ieri: tre a Napoli città, due nella provincia di Salerno e uno a Benevento. Il tutto mentre nel pomeriggio di ieri un 47enne di Napoli è morto nella sua casa di piazza Nazionale. Era rientrato nel capoluogo campano il 15 febbraio dopo essere stato in Egitto. Aveva accusato febbre e problemi respiratori fino al decesso. La salma è stata posta sotto sequestro. Ora si attende l’esito degli accertamenti per capire le cause della morte.