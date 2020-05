NAPOLI. Sono 14 i positivi di oggi su 4.223 tamponi eseguiti. Totale complessivo positivi Campania: 4.602. Totale complessivo tamponi Campania: 119.042

Sono 3 i decessi legati al coronavirus registrati in Campania nella giornata di ieri, sabato 9 maggio. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio delle emergenza Covid-19 è 391. Aumenta di 59 unità il numero dei guariti: sono 2.282, di cui 1.956 (+77) totalmente guariti e 326 (-18) clinicamente guariti. Questo il riparto per provincia dei 4.588 casi di positività al coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza: in provincia di Napoli 2.525 (+4) di cui 958 (+4) a Napoli città e 1.567 (dato invariato) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 667 (+2); in provincia di Avellino 503 (+9); in provincia di Caserta 430 (dato invariato); in provincia di Benevento 189 (dato invariato). Sono 274 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 981 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 988 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati processati 14 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 424 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 151 tamponi di cui nessuno risultato positiv;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 187 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 151 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 837 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 148 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi di cui 1 risultato positivo;​

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 175 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 87 tamponi di cui 1 risultato positivo.