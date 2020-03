NAPOLI. «Abbiamo finito i lavori di questa seconda parte del Loreto Mare e ottenuto l'autorizzazione sulla struttura. Domani potremo aprire i primi dieci posti che diventeranno 20 da martedì prossimo e poi il sabato successivo gli ultimi dieci per arrivare al saldo finale di 30 posti di degenza ordinaria protetta covid19». Così il direttore dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva. Attualmente sono attivi dieci posti di terapia intensiva che si sono riempiti nel giro di 24 ore. I lavori proseguono anche per preparare i 20 posti di terapia sub intensiva. Il Loreto Mare è stato rivoluzionato ed è diventato dedicato ai malati di coronavirus.