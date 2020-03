La sperimentazione del farmaco giapponese Avigan (Favipiravir) parte anche in Veneto. Lo ha annunciato in diretta Facebook oggi il presidente della Regione, Luca Zaia. «Sta girando un video di un farmaco giapponese, l'Avigan. L'Aifa ha dato l'ok alla sperimentazione, e verrà sperimentato anche in Veneto, spero che da domani si possa partire» ha sottolineato il governatore. Il virologo Roberto Burioni, che già aveva sottolineato in un tweet di non fidarsi di alcuni annunci che arrivano dall'estero, ha sottolineato: «Non esistono evidenze scientifiche in merito». Il farmaco anti-influenzale che Cina e Giappone stanno sperimentando per la lotta al Coronavirus sembra trovare però positive recensioni in Zhang Xinmin, direttore del Centro nazionale cinese per lo sviluppo della biotecnologia, un ramo del ministero cinese della scienza e della tecnologia: «Livello elevato di sicurezza ed è chiaramente efficace nel trattamento». In Veneto la nuova speranza si chiama Avigan.