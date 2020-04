NAPOLI. «Buon lavoro a tutti coloro che ricominceranno a lavorare con il delivery del food in Campania da lunedì 27 aprile. Noi per ora non lo faremo, non riapriremo, ci sistemeremo e ci confronteremo per valutare le altre problematiche da segnalare sempre e solo per il bene di tutte le attività di ristoro». Così il pizzaiolo Gino Sorbillo annuncia in un post su Facebook che lunedì, nonostante il via libera della Regione, non riaprirà i suoi locali.