TORINO. Coronavirus, rinviato spostamento tra Regioni. «Troppi positivi, restiamo chiusi». Il Piemonte ha deciso di rinviare l'apertura con altre Regioni, al momento i contagi da Coronavirus sono ancora troppo alti. Da qualche giorno, infatti, la vicina Liguria acconsente ai viaggi extraterritoriali per coloro i quali hanno congiunti fuori dai confini regionali. Il Piemonte ancora no. A spiegare questa decisione è il Governatore piemontese, Alberto Cirio. «Abbiamo siglato un accordo con il presidente della Liguria Toti».

«Ma per renderlo operativo in maniera bidirezionale vogliamo aspettare ancora qualche giorno, perché qualcuno qui potrebbe usare la scusa dei congiunti per concedersi un weekend al mare ed è ancora prematuro». I contagi da Coronavirus sono ancora troppo alti, così il Piemonte ha deciso di rinviare gli spostamenti tra Regioni in uscita. Da qualche giorno, infatti, la vicina Liguria acconsente ai viaggi extraterritoriali per coloro i quali hanno congiunti fuori dai confini regionali.

E va a peggio a chi vorrebbe andare dal Piemonte verso la Lombardia o la Valle d’Aosta. «Con queste due regioni non abbiamo ancora raggiunto accordi specifici ma lo faremo al più presto» rivela Alberto Cirio.