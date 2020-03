NAPOLI. Controlli rafforzati in strada contro chi viola le disposizioni sull'emergenza Coronavirus a Napoli e provincia grazie all'arrivo dell'Esercito. I militari giunti in città effettueranno il controllo del territorio in supporto alle forze dell'ordine. Prime pattuglie in strada da stamattina nel quartiere Pianura. Ma le pattuglie miste sono operative anche in molti Comuni popolosi della provincia partenopea come Acerra, Marano, Afragola, Ottaviano ed Ercolano. Militari sono giunti anche nel Casertano, a Castel Volturno, dove nei giorni scorsi il sindaco aveva chiesto l'impiego dell'Esercito per il controllo del territorio.