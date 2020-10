«Posti Covid esauriti in tutta la Campania! E addirittura da fuori regione chiedono posti letto a noi qui a Napoli!». Così l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

«Una per tutte la postazione 118 dell’Annunziata (ex Ascalesi) che è stata bloccata all’ospedale del Mare dalle 14.30 alle 18.30, quando ha ricevuto il cambio dall’Ambulanza del San Gennaro che tutt’ora è lì con il paziente positivo al Covid a bordo in attesa di un posto letto. - spiegano - Altro esempio eclatante è quello del 118 dell’Areoporto che è stata bloccata dalle 16 alle 20».

«La conseguenza alla riduzione della pronta disponibilità dei già esigui mezzi di soccorso metropolitani, sono stati dei rallentamenti per l’assistenza a pazienti non Covid» conclude l'associazione.