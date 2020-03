NAPOLI. Sono 136 i pazienti ricoverati tra il Cotugno e il Monaldi. La disponibilità di posti letto, in regime di ricovero ordinario, che comprende anche una quota di sub intensiva, è esaurita, perché quelli disponibili sono attualmente occupati. Dei 136 ricoverati, 127 sono casi confermati di positività al coronavirus, mentre per altri 9 pazienti si attende dell'esito dei tamponi. In Terapia intensiva al Cotugno, al momento sono ricoverate 15 persone e non ci sono più posti liberi. Al Monaldi i posti liberi sono 6. A breve, al Cotugno saranno attivati nuovi posti letto nella palazzina da poco ristrutturata.