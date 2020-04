NAPOLI. È nato stanotte al Policlinico Federico II di Napoli un bimbo di madre positiva al Coronvirus. Il neonato sta bene, pesa 3,8 chili ed è stato sottoposto a tampone per poter verificare l'eventuale trasmissione del contagio. Le condizioni della mamma non destano al momento alcuna preoccupazione.

La donna, già monitorata telefonicamente nei giorni precedenti il parto, è stata accolta al triage (tenda 2). La gestione del caso è stata affidata a Giuseppe Bifulco e Maria Vittoria Locci. Ad assisterla, nel corso della notte sino alla nascita del piccolo, anche Massimo Pontillo, l'anestesista Ciro Di Martino, il coordinatore di sala operatoria Catello Esposito, l'ostetrica Alessandra Menna, la neonatologa Giusy Mazzarella e l'infermiere Vincenzo Signoriello.

Il parto, fanno sapere dalla struttura, è avvenuto in tutta sicurezza, grazie al percorso nascita voluto dal presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, per le gestanti risultate positive al tampone orofaringeo. Il percorso nascita sicuro, attrezzato per ogni evenienza, fa parte del Dipartimento Materno Infantile.

«È stato davvero un evento eccezionale di grande gioia e speranza soprattutto in questi giorni». Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. «Un evento che conferma un altro elemento di eccellenza e di qualità della sanità campana. Siamo davvero soddisfatti - sottolinea - di aver creato un reparto ospedaliero alla Federico II interamente dedicato alle donne partorienti purtroppo contagiate dal Covid. Fiducia e speranza - conclude il governatore - ancora una volta grazie al personale medico e sanitario del Policlinico federiciano e a tutti quanti operano nella sanita' campana, in prima linea con impegno e sacrificio da tante settimane».