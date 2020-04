NAPOLI. Sono 5956 le domande presentate ed accettate tra ieri ed oggi per accedere alle misure di sostegno alla spesa previste e finanziate dal Comune di Napoli e saranno 81 i supermercati dove potranno essere spesi i buoni, dislocati praticamente in tutti i quartieri cittadini. A breve ne sarà pubblicato l'elenco. Numerose anche le telefonate giunte allo 081 7955555 da parte di cittadini che hanno chiesto assistenza per la compilazione dei moduli o per ricevere altre informazioni. Lo fa sapere il Comune di Napoli.

Ecco la suddivisione per quartiere delle 5956 domande:

Arenella;222

Avvocata;261

Bagnoli;176

Barra;274

Chiaia;150

Chiaiano;189

Fuorigrotta;402

Mercato;97

Miano;189

Montecalvario;168

Pendino;207

Pianura;501

Piscinola;150

Poggioreale;191

Ponticelli;239

Porto;47

Posillipo;34

S.Carlo Arena;539

S.Ferdinando;106

S.Giov.a Ted;129

S.Giuseppe;42

S.Lorenzo;377

S.Pietro a Pat.;109

Scampia;178

Secondigliano;230

Soccavo;264

Stella;257

Vicaria;101

Vomero;92

Zona Industriale;35