NAPOLI. È un fake l'ordinanza che sta girando in queste ultime ore sui social e su whatsapp secondo cui a Napoli gli accessi ai supermercati sarebbero limitati attraverso turnazione alfabetica. L'amministrazione comunale ribadisce che i supermercati e gli esercizi che vendono generi alimentari così come farmacie e parafarmacie sono «regolarmente aperti e fruibili senza alcuna turnazione per ordine alfabetico». A conferma che si tratta di una fake news gli errori nel logo del Comune e nel nome in calce del sindaco.