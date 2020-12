Sono 17.938 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 484 morti che portano il totale a 64.520. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 152.697 tamponi. Sono 27.735 le persone ricoverate con sintomi, 3.158 quelle in terapia intensiva. Le persone attualmente positive in Italia sono 686.031 (+1.183) mentre i guariti ammontano a 1.093.161 (+16.270).

LOMBARDIA - Sono 2.335 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 144 morti.

LAZIO - Sono 1.339 i nuovi contagi da Coronavirus su quasi 15mila tamponi nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri altri 27 morti e 2.021 guariti. "Diminuiscono i ricoveri e i decessi, aumentano le terapie intensive e Roma città torna sopra i 600 casi (655)" riferisce Alessio D'Amato, assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria del Lazio.

CAMPANIA - Sono 1.219 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Campania secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dal ministero della Salute il 13 dicembre. Da ieri sono stati registrati altri 35 morti che portano il totale a 2.310.

PUGLIA - Sono 1.175 i nuovi casi di coronavirus in Puglia secondo i dati diffusi oggi nel bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 23 morti.

VENETO - Sono 4.092 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Veneto secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dal ministero della Salute il 13 dicembre. Da ieri sono stati registrati altri 32 morti che portano il totale a 4.801.

VALLE D'AOSTA - Due decessi che portano il totale complessivo a 353. Sono 622 i casi positivi attuali, - 41 rispetto a ieri. Sono i dati dell’emergenza da Covid-19 in Valle d’Aosta resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi positivi sono 6871 (+ 34), i guariti 5898 (+73) rispetto a ieri mentre i tamponi finora effettuati sono 65.608 (+ 431).

TOSCANA - Sono 673 i nuovi casi da coronavirus in Toscana secondo l'ultimo bollettino. Registrati anche altri 34 morti, non tutti riferiti alle ultime ventiquattro ore.