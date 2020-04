L'Agenzia Industrie Difesa (Aid), l'Agenzia in house della Difesa posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, ha stipulato un accordo quadro della durata di quattro anni rinnovabili con Bls, l'industria di Cormano, in provincia di Milano, in prima linea nella produzione di mascherine brevettate Ffp2 e Ffp3. Grazie all'accordo, ci saranno «nuove linee di produzione di mascherine certificate attraverso la riconversione dello Stabilimento militare “Spolette" di Torre Annunziata in Campania, un'unità produttiva dell'Aid». Si tratta di una «collaborazione tra pubblico e privato che mette a fattor comune esperienza, know how, innovazione, capacità di fare impresa e risorse» sottolineano l'Aid e la Bls che, a quanto apprende l'Adnkronos, mette così a disposizione i suoi macchinari brevettati per la produzione di mascherine ad alta e altissima sicurezza. L'accordo consente di supportare il Servizio Sanitario Nazionale in caso di emergenze sanitarie, quali quella contingente legata all'epidemia del Covid-19, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile.

Più in generale, nel caso di emergenze nazionali, spiegano ancora l'Aid e la Bls, «l'intero prodotto è destinato unicamente a soddisfare le esigenze indicate dalle Autorità Governative per interessi nazionali. In situazioni non emergenziali, il prodotto servirà a soddisfare le esigenze degli Enti della Difesa, delle Forze di Polizia nonché quelle di protezione civile». Inizialmente, la linea di produzione sarà operativa presso la sede ls di Cormano, per poi essere trasferita nello stabilimento militare “Spolette" di Aid. L'accordo, «consentirà inoltre - spiegano Aid e Bls insieme - incrementare la forza lavoro già attualmente operante all'interno del sito militare, consentendo di assumere ulteriore personale fino a 50 addetti, da distribuire su due o più linee produttive».