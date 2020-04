NAPOLI. Troppa persone in strada, soprattutto di mattina. Le segnalazioni si susseguono da giorni. Questa mattina nella zona della Torretta decisamente in troppi facevano la fila disordinatamente davanti ai negozi, affollandosi e non mantenendo la distanza consigliata. L'avvicinarsi delle feste pasquali spinge evidentemente più persone a scendere per la spesa. Il rischio è che un atteggiamento più rilassato nei confronti delle misure di contenimento per l'emergenza Coronavirus da parte di alcuni possa vanificare gli sforzi di tutti.