Le mani sull’ospedale San Giovanni Bosco, le processioni che si fermavano davanti ai palazzi dei mafiosi al cui interno c’erano cappelle votive dedicate a familiari morti, le estorsioni e il riciclaggio. Ancora una volta il clan Contini, gestito dai reggenti in libertà e in particolare da Carmine Botta e Gennaro De Luca “’o muntato”, emerge dalle inchieste della Dda come un’organizzazione potente. Capace di infiltrarsi, secondo alcuni pentiti, persino in associazioni religiose e ambienti di chiesa.