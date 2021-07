«La mia presenza qui è per testimoniare il pieno sostegno al candidato Maresca. Noi con l'Italia sarà presente, saremo presenti con una nostra lista nella consapevolezza di portare un contributo all'interno della coalizione. Siamo convinti che la pluralità di idee e di contributi possano arricchire la proposta politica per un territorio e una città come Napoli». Lo ha dichiarato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute ed esponente di Noi con l'Italia, che oggi ha incontrato il candidato sindaco di Napoli del centrodestra Catello Maresca.

«Sono qui per ringraziare anche Maresca per la sua disponibilità - ha aggiunto Costa - credo che sia una grande occasione per i napoletani, per voltare pagina, per dare discontinuità e per far tornare i cittadini al centro della scelta politica. C'è bisogno di una politica che riparta dai territori, dall'ascolto, dal confronto e anche dalla condivisione. Mi pare che sia anche lo spirito con cui è nata questa coalizione, che si è allargata a un mondo civico fondamentale, perché ti permette di accogliere continuamente nuove sensibilità e competenze. Credo quindi che ci sia l'occasione giusta per dare una grande opportunità ai napoletani che sono convinto sapranno coglierla», ha concluso Costa.