NAPOLI. Fa discutere non solo mezza città, ma tutta l’Italia la morte di Ugo Russo. La tragedia di via Generale Orsini ha mobilitato la politica nazionale. Ieri, in visita a Napoli, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa è intervenuto sul caso: «Lo dico col massimo rispetto, una vita in meno è una vita in meno per tutta la comunità, però, non dimentichiamo che è un rapinatore.