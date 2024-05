Uno sguardo sul futuro. Molto interesse ha suscitato l’evento “Costruire Possibilità: per una rivoluzione gentile, al femminile” svoltosi presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino e a cui hanno partecipato il Corpo Diplomatico Consolare Napoli – Campania, il Console dello Sri Lanka Mino Capasso, Lucia Fortini (Assessore Politiche Sociali Regione Campania), Vincenza Amato (Presidente Consiglio Comunale di Napoli), Melicia Comberiati (Segretaria CISL Napoli), Raffaella Ruocco (Dirigente Confcooperative Campania) e Daniela Fumarola (Segretaria Generale Aggiunta CISL Nazionale). Il risultato dell’interessante incontro è stato “Un passo avanti verso una leadership femminile sempre più forte”, come ha sottolineato nel suo intervento il Segretario Generale del Corpo Diplomatico Consolare Napoli - Campania Avv. Gennaro Famiglietti Console Generale di Bulgaria e Coordinatore Nazionale Fenco, che ha esteso il suo plauso a tutte le eccellenti presenze femminili della manifestazione e su quanto detto a proposito delle discriminazioni sessuali o razziali poste alla base delle organizzazioni lavorative o sociali. “Sono stati evidenziati gli ostacoli alla crescita e all'avanzamento che incontrano - oltre alle donne che esigono maggior rispetto per la propria autonomia professionale e indipendenza economica - altre categorie sociali emarginate come gli ex detenuti, elementi deboli come disabili e anziani e minoranze razziali o sessuali, ovvero tutti gli individui che non riescono a raggiungere una reale parità di genere nel tessuto sociale e produttivo che cerca, al contrario, di perpetuarne la subordinazione” ha dichiarato il Console - aggiungendo che “ Questa problematica che coinvolge vari contesti - dalla famiglia alla scuola, dal mondo lavorativo privato a quello pubblico, dalle imprese alle istituzioni – rende più che mai necessaria una socializzazione progressiva, affinchè si realizzi la parità di diritti, retribuzioni, riconoscimenti di queste categorie discriminate”. L’avvocato Famiglietti ha ribadito poi quanto creino angoscia nell’attuale contesto politico mondiale la situazione dell’Ucraina e le gravi minacce che incombono sul suo futuro: pensando alle difficoltà che le nuove generazioni stanno vivendo, il Corpo Diplomatico Consolare Napoli – Campania ha ideato un grande evento di solidarietà “ Un tablet per i giovani studenti ucraini” che avrà luogo il 3 luglio alle ore 20 nel Salone Marco Polo della Mostra d’Oltremare per una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di diverse centinaia di tablet e microcomputer da destinare ai ragazzi ucraini che non possono più andare a scuola e che sono costretti a studiare in scantinati e rifugi di fortuna. L’iniziativa dell’associazione diplomatica è stata accolta da molti applausi per la concretezza del gesto e per la politica del “fare e fare bene” che contraddistingue questa giovanissima compagine consolare, a cui il Console Famiglietti - che ne è stato un fondamentale promotore - ha dato entusiasmo, capacità organizzativa e un potente impulso creativo.