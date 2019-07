NAPOLI. Gli Agenti della Polizia Locale dell’Unità Operativa Tutela Edilizia hanno posto sotto sequestro un'area agricola di circa 5000 mq in Via Comunale Luce interessata da imponenti lavori di cementificazione, consistenti nella messa in opera di masso in cemento armato, ancora in esecuzione. L'area è delimitata da mura perimetrali in tufo intervallato da pilastri in cemento armato aventi imponenti altezze tra i tre ed i sei metri di media da un lato e dall’altro. Sono stati realizzati, inoltre, impianti di raccolta acque piovane con relativi pozzetti di ispezione completamente abusivi. Infine, sulla stessa area è stata rilevata l’edificazione di un manufatto in legno con copertura a doppia falda spiovente alta circa m. 2.50 e avente dimensioni di circa mq. 30. Il tutto, ovviamente, in difetto di titoli. Il manufatto è stato posto in sequestro ed il committente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati contestati e previsti dalla normativa specifica.