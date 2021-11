Un ragazzino di 12 anni, napoletano e non vaccinato, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Santonono a causa del Covid. Il bambino è arrivato al nosocomio intorno alla mezzanotte di ieri con una grave insufficienza respiratoria. Dal Cotugno, ospedale specializzato in malattie infettive, è partito un team di medici con il responsabile della terapia intensiva, poiché non è possibile trasferire il giovanissimo paziente.