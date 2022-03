Sono 77.621 i nuovi contagi da covid in Italia oggi, 30 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 170 morti. Sono 524.899 i tamponi effettuati in più da ieri e il tasso di positività è al 14,8%. Il totale dei tamponi effettuati è 200.421.282. Salgono da ieri i ricoveri ordinari (+131) con sintomi Covid mentre in lieve calo (-6) sono i pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 9.871 in totale, 481 quelli in terapia intensiva con 50 ingressi del giorno. I dimessi e guariti sono in totale 13.125.950. Le vittime dall'inizio della pandemia salgono a 159.224 mentre i casi totali sono 14.567.990.

DATI E NUMERI COVID DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 8.957 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 marzo 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 decessi. A Roma 4.247 casi di positività. “Oggi nel Lazio su 11.716 tamponi molecolari e 45.746 tamponi antigenici per un totale di 57.462 tamponi, si registrano 8.957 nuovi casi positivi (-2.473), sono 10 i decessi ( = ), 1.199 i ricoverati (-1), 81 le terapie intensive (+2) e +5.912 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,5%. I casi a Roma città sono a quota 4.247" comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della task-force regionale per il Covid-19. Sono 122.034 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.199 ricoverati (ieri erano 1.200), 81 in terapia intensiva (ieri erano 79) e 120.754 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.144.893 e i morti 10.763 su un totale di 1.277.690 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

VENETO - Sono 7.874 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 30 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 10 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.482.982, mentre gli attualmente positivi sono 78.194. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.141. Negli ospedali veneti sono ricoverate 547 persone in area medica e 35 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 119. Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.136 dosi di vaccino.

EMILIA ROMAGNA - Sono 5.239 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 marzo in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati 1.276.807 casi di positività. I casi di ieri sono stati individuati su un totale di 25.191 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 13.412 molecolari e 11.779 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è il 20,8%. Continua la campagna vaccinale anti-Covid. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 36 (-4 rispetto a ieri, -10%), l’età media è di 66,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.114 (+30 rispetto a ieri, +2,8%), età media 75,4 anni.

TOSCANA - Sono 4.960 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 30 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi, 1.314 confermati con tampone molecolare e 3.646 da test rapido antigenico, portano il totale a 979.079 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 921.906 (94,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.584 tamponi molecolari e 24.560 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,4% è risultato positivo. Sono invece 7.825 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 47.688, -2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 891 (8 in più rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un'età media di 84,1 anni (8 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Siena).

CALABRIA - Sono 2.851 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 30 marzo. Si registrano inoltre altri 11 morti. 13.067 i tamponi effettuati, +2.234 guariti, il totale dei decessi nella regione sale a 2.296. Il bollettino, inoltre, registra +606 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 379) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 24)

VALLE D'AOSTA - Sono 53 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 30 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate da virus da inizio emergenza a oggi nella regione a 32.562. I positivi attuali sono 1191 di cui 1172 in isolamento domiciliare e 19 ricoverati in ospedale. I guariti sono saliti a 30.846, in aumento di 50 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è pari a 130.763 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 847.913. Con il decesso segnalato oggi salgono a 525 le persone decedute e in Valle d’Aosta risultate positive al Covid da inizio epidemia.

ABRUZZO - Sono 2.221 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 30 marzo. Si registrano inoltre altri 4 morti. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - è di 312.476. Dei positivi odierni, 1.629 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Con i 4 nuovi decessi (di età compresa tra 85 e 88 anni, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell’Aquila, mentre un caso risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) il bilancio totale sale a 3.087. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 270139 dimessi/guariti (+1155 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 39.250 (+1061 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 5489 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1.159 i nuovi contagi da covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 30 marzo. Si registrano inoltre altri 5 morti. Su 4.981 tamponi molecolari sono stati rilevati 373 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,49%. Sono inoltre 7.001 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 786 casi (11,23%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 130. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono le 40-49 anni (18,21%) e la 50-59 anni (16,31%) dei casi totali; a seguire la 30-39 anni (13,55%).

BASILICATA - Sono 1.031 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 marzo in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 4.319 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Miglionico, Montalbano Jonico e in Puglia. Sono state registrate 629 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 112 (-3) di cui 3 (-1) in terapia intensiva: 65 (di cui 2 in TI) nell'ospedale di Potenza; 47 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 25mila.

PUGLIA - Sono 7.683 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 marzo in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 41.514 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.511; Bat: 507; Brindisi: 727; Foggia: 936 Lecce: 1.863; Taranto: 1.071; Residenti fuori regione: 53; Provincia in definizione: 15. Sono 117.695 le persone attualmente positive, 671 ricoverate in area non critica, 36 in terapia intensiva. Dati complessivi: 910.697 casi totali, 9.697.339 tamponi eseguiti, 785.053 persone guarite e 7.949 decessi.