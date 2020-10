BOSCOREALE. Aumenta il numero dei contagiati da Covid-19 in città. Il sindaco Antonio Diplomatico (nella foto) fa il punto della situazione in città e annuncia che tra i 53 positivi c'è anche un bambino. «Dopo la protesta del Presidente di Anci Campania, d’ora in avanti l’esito dei tamponi praticati sarà comunicato direttamente ai sindaci dalla protezione civile regionale. Ciò - spiega il sindaco Antonio Diplomatico-consentirà di disporre di un continuo flusso di notizie e mi permetterà di darne conto alla città. Il primo risultato di questo cambio organizzativo, in uno al recupero del flusso di comunicazioni dall’Asl - aggiunge il Sindaco- ha permesso di venire in possesso dei seguenti dati: negli ultimi giorni sono stati praticati complessivamente 104 tamponi con 12 positivi, di cui 9 sono asintomatici e 3 sintomatici. Purtroppo tra i contagiati c'è anche un bambino. Questo dato fa crescere il numero dei contagi a 53. A tutti auguro una pronta guarigione».