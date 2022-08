NAPOLI. Sono 2.043 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania e tre le vittime. Il tasso di positività si attesta al 18,54%. Sei i morti: come viene specificato nel bollettino odierno diramato dalla Regione Campania, sono tre i decessi che si sono registrati nelle ultime 48 ore, mentre gli altri tre decessi si sono verificati precedentemente ma sono stati registrati soltanto ieri. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14, uno in meno rispetto alla giornata di ieri; i pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, invece, sono 316, ovvero 14 in meno rispetto a ieri.