In Campania i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, sono 7.471, dato che emerge su 44.264 test, di cui 32.145 antigenici e 12.119 molecolari. Non si registrano decessi. Per quanto riguarda i posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono 610; quello di terapia intensiva occupati sono 42; quelli di degenza disponibili sono 3.160 e quelli di degenza occupati sono 656.