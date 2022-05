Sono 824 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 6.186 tamponi processati (4.874 antigenici e 1.312 molecolari). Hanno dato esito positivo 776 test antigenici e 48 tamponi molecolari. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. Sono sette le persone decedute. I ricoverati in terapia intensiva sono 21, mentre sono 380 i pazienti ricoverati in degenza.