NAPOLI. In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 3.578 positivi al Coronavirus (2.716 al test antigenico e 862 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 13 i decessi nelle ultime 48 ore, di cui 5 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale con il bollettino del 26 febbraio. I tamponi processati ieri sono stati 34.006 di cui 21.262 test antigenici e 12.744 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 812 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 50 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 796 occupati.

Saranno 53mila le dosi di vaccino Novavax consegnate per la prima volta domani in Campania dai furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, Sda. Di queste, 16mila saranno recapitate all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa (Caserta), 18.800 all'ospedale Maria Ss. Addolorata di Eboli (Salerno)e 18.100 saranno consegnate all'ospedale di Nola (Napoli). Sul territorio nazionale, la fornitura, effettuata in collaborazione con l'Esercito Italiano, coinvolge anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, CAMPANIA, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, per un totale di oltre 900mila dosi.