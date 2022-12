NAPOLI. Tornano ad aumentare i ricoveri e risale il tasso di positività. È la fotografia della diffusione del Covid nelle ultime 24 ore in Campania. I nuovi positivi al virus sono stati 1.697, su 10.340 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 16,41%, in salita rispetto al 15,17 di ieri. Cinque le vittime, di cui quattro nelle ultime 48 ore. In crescita il numero dei pazienti ricoverati: le occupazioni di posti letto in terapia intensiva salgono a 21 (+3), quelle nelle degenze a quota 355 (+8).