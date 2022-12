In Campania sono 654 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, di cui 613 positivi all'antigienico e 41 al molecolare. I test processati sono 5.405, di cui 4.339 antigienici e 1.066 molecolari. Si registra un nuovo decesso. E' quanto emerge dal bollettino della Regione.

I dati dicono, quindi, che il tasso di positività in calo ma sono i ricoveri sono in aumento. Il tasso di positività è infatti al 12,09% rispetto al 13,9 di ieri. In terapia intensiva ci sono 18 persone, contro le 17 di ieri mentre nei reparti ordinari sono ricoverati in 410, sette in più di ieri.