Un protocollo per l'estensione della campagna vaccinale anti Covid alle attività economiche e produttive della Campania è stato sottoscritto da Regione Campania, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e le Asl regionali. Il protocollo è stato firmato questa mattina a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca. Il protocollo dà il via alla campagna di vaccinazione anti-Covid all'interno delle imprese campane.

L'accordo, che fa seguito a quello nazionale del 7 aprile scorso con il Governo, prevede la possibilità di somministrare i vaccini ai datori di lavoro e ai dipendenti, su base volontaria, direttamente nei locali aziendali o nei siti individuati delle aree industriali con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e dei rappresentanti per la sicurezza sul lavoro.

«Come Cgil riteniamo, all'interno del protocollo nazionale, che sia opportuno definire gli ambiti di intervento nel momento in cui la campagna vaccinale verrà implementata nelle dotazioni e toccherà non solo le lavoratrici e i lavoratori, ma tutto l'ambito socio produttivo per consentire di lavorare in sicurezza e assicurarci una vera ripresa in tempi brevi, in una regione che è sempre prima nei contagi e nelle terapie intensive» dichiara il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.

Per Doriana Buonavita, segretaria generale della Cisl Campania, si tratta di «una testimonianza di forte attenzione verso il mondo del lavoro e della produzione. Un accordo importante - aggiunge - non solo perché prosegue su più fronti la battaglia per sconfiggere il virus, ma anche per conciliare la produzione con la sicurezza dei lavoratori. Contribuire a costruire le condizioni per far uscire il Paese dalle emergenze sanitaria, sociale ed economica è una responsabilità collettiva e per quello che ci riguarda dobbiamo farlo nella massima sicurezza che viene prima di ogni cosa, oltre a comportamenti corretti e coerenti».