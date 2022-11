Sono 2177 i positivi di oggi al Covid in Campania sui 14791 test effettuati, per un indice di contagio pari al 14,77%, in flessione rispetto al 17,4% fatto segnare ieri. Quattro le vittime di cui una nelle ultime quarantotto ore e altre tre nei giorni precedenti. Dieci le persone ricoverate in terapia intensiva (+1) cui si sommano 341 pazienti nei reparti ordinari (+14).