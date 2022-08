NAPOLI. Sono 2.698 i nuovi positivi in Campania su 14.332 test effettuati, per un indice di contagio pari al 18,82%, in crescita di oltre un punto rispetto al dato di ieri. Si registra un decesso. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 23 (+1 rispetto al dato di ieri). Calano invece i posti letto di degenza occupati: sono 512 (-7 nelle ultime ventiquattro ore, ieri erano 519).