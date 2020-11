NAPOLI. In Campania torna a salire la curva dei positivi da Covid-19. Nella giornata di ieri sono stati 3.008 i casi di positività, di cui 2.681 asintomtici e 327 sintomatici; tra il 7 e il 25 novembre si sono registrati 49 decessi. I guariti sono 1.723. A comunicarlo l'Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sale a 146.018 e i guariti complessivi 41.151 e i deceduti 1.483. I tamponi processati in totale 1.508.502, di cui 23.761 eseguiti nelle ultime 24 ore. In base al report dei posti letto su base regionale, ci sono 656 posti di terapia intensiva disponibili, di cui 200 occupati; per la degenza, tra posti letto Covid e offerta privata, sono disponibili 3.160, mentre sono 2.212 quelli occupati.

La definisce, ancora una volta, "operazione verita' contro ogni forma di sciacallaggio" il 'governatore' della Campania, Vincenzo De Luca. "I numeri al lotto fatti circolare in questi giorni da irresponsabili raccontano di migliaia di medici inviati a Napoli", premette l'ex sindaco in un post Facebook. "Come certificato dagli uffici regionali, contiamo a oggi solo 10 anestesisti e qualche decina di medici non specializzati", sottolinea. "Proseguiremo ancora nei prossimi giorni con l'operazione verita', contro ogni forma di sciacallaggio nei confronti di una realta' sanitaria che ha dato prova straordinaria di dedizione e professionalita'", aggiunge De Luca. I dati secondo il presidente della Regione non sono stati consultati da chi "parla e diffama". "Per il reclutamento di medici sono stati indetti tre bandi, due nazionali, l'ultimo solo per la Campania", chiarisce De Luca. "Con il primo bando sono stati assunti 85 medici senza specializzazione" e "con gli altri due su 48 anestesisti che avevano presentato domanda, 35 hanno rinunciato. Solo 10 sono attualmente in servizio in quanto su altri 3 sono in corso verifiche", specifica.