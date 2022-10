Tasso di positività in aumento ma ricoveri in calo. Sono i dati che emergono dal bollettino quotidiano del Covid in Campania. A fronte degli 11692 test effettuati, i positivi sono 1794 per un tasso del 15,42% rispetto al 14,03 di ieri. 12, come ieri, le persone in terapia intensiva, mentre nei reparti di degenza ordinaria i ricoverati calano da 269 a 263. Un morto nelle ultime 48 ore