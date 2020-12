La Giunta comunale di Napoli ha approvato la delibera che autorizza l'utilizzo di 150mila euro del fondo di riserva per finanziare l'ospitalità gratuita del personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid-19 presso strutture alberghiere ed extra alberghiere cittadine. Viene garantito un rimborso per le strutture quantificato in 15 euro giornalieri a persona per pernotto, da corrispondere al gestore della struttura ricettiva a rendicontazione mensile.

Le strutture sono state individuate tramite una pubblica manifestazione di interesse: 25 sono quelle selezionate a copertura dei 150 posti richiesti. Già durante la prima ondata dell'emergenza pandemica, con la delibera del 27 marzo scorso, la Giunta de Magistris si era impegnata in tal senso approntando un piano di accoglienza per il personale sanitario impegnato in prima linea a fronteggiare la cura dei pazienti affetti da Covid-19, con necessità di alloggiare in luoghi diversi dalla propria abituale residenza o domicilio.

«È stato necessario contribuire ancora una volta in questa direzione in quanto l'emergenza sanitaria da Covid-19 risulta essere ancora in una fase di particolare recrudescenza e coinvolge tutt'ora l'impiego decisivo del personale sanitario», spiega l'assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora De Majo, che ha proposto la delibera.

«Con questa misura - aggiunge - cerchiamo di rendere più agevole, per quanto possibile, il difficile lavoro di medici, infermieri e personale sanitario in generale consentendogli di dimorare in un domicilio differente da quello degli altri familiari o di avvicinarsi al luogo di prestazione professionale. Non ci tiriamo indietro, nonostante le difficoltà economiche dell'ente, nel fare la nostra parte come amministratori di enti locali che devono dare il loro contributo nel fronteggiare l'emergenza».