L’aumento dei casi Covid in Campania inizia a preoccupare. Sembrava un ricordo di qualche Natale fa, e invece il Covid in Campania accompagnerà anche queste feste. «Stiamo registrando negli ultimi giorni un incremento di contagio Covid nel nostro territorio e cominciamo ad avere segnali di preoccupazione per le presenze nei nostri ospedali», avverte il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando gi ultimi dati che segnalano anche una ripresa dei ricoveri ordinari.