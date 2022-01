I reparti pediatrici sono pieni ei medici parlano di una "situazione difficile". Aumenta l'indice di contagio e aumenta i ricoveri sia in terapia intensiva che in degenza. La Campania procede a passi difficile nella lotta contro l'ennesima ondata del Covid. E questa volta a preoccupare sono i piu' piccoli. "La situazione e' difficile. Abbiamo raddoppiato i posti letto per i bimbi con il covid, passando da 10 a 20 che oggi sono tutti pieni", dice Vincenzo Tipo, primario del Pronto Soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli