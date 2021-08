Sono 5.321 i nuovi contagi da coronavirus oggi domenica 1 agosto 2021 in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 5 decessi.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 167.761 tamponi per un indice di positività del 3,17%. I ricoverati con sintomi sono 1.854, +103 da ieri, 230 in terapia intensiva, +16 da ieri. I guariti sono 1.250 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.135.930.

I dati delle Regioni

PIEMONTE - Sono 146 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. I nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 9 dopo test antigenico) sono pari all'1,2% di 12.144 tamponi eseguiti, di cui 8.724 antigenici. Dei 146 nuovi casi, gli asintomatici sono 68 (46,6%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 81 (+12 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.388. I pazienti guariti sono complessivamente 355.827 (+48 rispetto a ieri.

LAZIO - Sono 716 i nuovi contagi da coronavirus oggi domenica 1 agosto 2021 nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. "Oggi si registrano 716 nuovi casi positivi (-26), i ricoverati sono 297 (+10), le terapie intensive sono 46 (+1). I casi a Roma città sono a quota 402" comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. A seguito dell’attacco hacker che ha colpito il Ced regionale e della conseguente sospensione dei sistemi informatici, oggi il bollettino reca esclusivamente il dato dei nuovi casi positivi e dell’occupazione dei posti letto.

"Sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l’operatività dei sistemi in totale sicurezza. Nelle prossime ore saranno dati aggiornamenti. Superato oggi il traguardo del 70% della popolazione over 18 con ciclo vaccinale completato. Popolazione over 12 vaccinata in doppia dose al 66% - si spiega nella nota - Bassa la pressione sulla rete ospedaliera. Lazio rimane zona bianca".

EMILIA ROMAGNA - Sono 606 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, domenica 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovo casi sono stati individuati su un totale di 17.885 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,4. Dei 606 nuovi contagiati, 202 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 118 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 190 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31,8 anni. Sui 202 asintomatici, 99 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 tramite screening sierologico, 14 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 con i test pre-ricovero. Per 84 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.038 tamponi molecolari, per un totale di5.243.748. A questi si aggiungono anche 10.847 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 95 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 374.009.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 7.642 (+510 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.402 (+493), il 96,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 17 (+2 rispetto a ieri), 223 quelli negli altri reparti Covid (+15).

TOSCANA - Sono 701 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 agosto in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano morti. I nuovi casi, di cui 678 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico, sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente e portano il totale a 252.675 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 238.194 (94,3% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 8.537 tamponi molecolari e 4.491 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 6.210 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.568, +8,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 167 (13 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.