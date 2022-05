Sono 7.537 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 30 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 62 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 80.177 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 9,4%. Sono 255 i ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno di ieri, e 5.281 i ricoverati con sintomi, 47 in più di ieri.

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 121.119 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 597 ricoverati, 33 in terapia intensiva e 120.489 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.442.198, i morti 11.333, su un totale di 1.574.650 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 344 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 270 diagnosticati da antigenico). Lo comunica la Regione Sardegna. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.535 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( - 2 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 156 ( - 11 ) mentre 15.670 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 503 ). Non si registrano decessi.

ABRUZZO - Sono 192 (di età compresa tra 8 mesi e 93 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 405228. Dei positivi odierni, 178 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 76 e 94 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 1 risalente ai giorni scorsi, ma comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3323. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 380433 dimessi/guariti (+655 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 21.472 (-470 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 2.445 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche. Duecentodue pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 21.260 (-467 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 622 tamponi molecolari (2.327.696 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1.141 test antigenici (3.738.599).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10.89 per cento. Del totale dei casi positivi, 84191 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+36 rispetto a ieri), 115490 in provincia di Chieti (+67), 93810 in provincia di Pescara (+44), 100062 in provincia di Teramo (+34), 7919 fuori regione (+4) e 3756 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA - In Toscana sono 320 i nuovi casi Covid (109 confermati con tampone molecolare e 211 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.149.679 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.111.929 (96,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 647 tamponi molecolari e 2.688 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,6% è risultato positivo. Sono invece 629 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.666, -5,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 323 (1 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 5 uomini e 3 donne con un'età media di 85,3 anni.

VENETO - Sono 386 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Non si registrano morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.752.156, mentre gli attualmente positivi sono 28.430. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.688. Negli ospedali veneti sono ricoverate 255 persone in area medica e 13 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 57.

CALABRIA - Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 437 i nuovi contagi registrati (su 2.871 tamponi effettuati), +1.139 guariti e zero morti (per un totale di 2.607 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -702 attualmente positivi, +13 ricoveri (per un totale di 170) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 5).