I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus nelle regioni d'Italia oggi, mercoledì 7 aprile, con la tabella regione per regione. Dalla Lombardia al Lazio, da Piemonte a Toscana, da Sicilia a Veneto, da Campania a Sardegna, ecco le ultime news sui casi di Covid, nel giorno del nuovo pronunciamento Ema sul vaccino AstraZeneca. Ecco i dati:

Sono 286 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo la tabella dei dati e il bollettino di oggi, 7 aprile. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5459 tamponi: 3190 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1691 nello screening con percorso Antigenico) e 2269 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 286 (33 in provincia di Macerata, 53 in provincia di Ancona, 128 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 34 in provincia di Ascoli Piceno e 17 fuori regione).

Sono 937 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 aprile. Ad anticipare la tabella con i dati della Regione è il governatore Eugenio Giani.