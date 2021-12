NAPOLI. Continua senza sosta l’aumento dei nuovi positivi da Covid-19 in Campania. Sono 2.650, con un incremento di 353 rispetto al giorno precedente, ma su 49.957 tamponi, 3.245 in meno di martedì. Per cui il tasso di incidenza passa dal 4,31 al 5,30 per cento. Salgono di tre unità i ricoveri in terapia intensiva, passando da 29 a 32, e quelli ordinari, che salgono da 458 a 463.