Sono 666 i nuovi casi di coronavirus, 4 i deceduti e 99 i guariti registrati negli ultimi 2 giorni nella città di Napoli. I dati sono contenuti nel bollettino diffuso dal Comune di Napoli sulla base dei dati forniti dalla Asl Napoli 1 Centro.

Il totale delle persone risultate positive a Napoli dall'inizio dell'emergenza coronavirus sale così a 7.033, mentre sono 163 le persone decedute e 2.153 i guariti.

Sono 4.717 i residenti a Napoli attualmente positivi, con un aumento di 563 unità rispetto a mercoledì 14 ottobre, data dell'ultimo bollettino diffuso dal Comune di Napoli. Dei 4.717 attualmente positivi, 4.562 (+596) sono in isolamento domiciliare e 155 (-3) sono ricoverati in ospedale, 12 dei quali in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a mercoledì. Il prossimo bollettino del Comune di Napoli sarà diffuso lunedì 19 ottobre.