«Abbiamo pubblicato, bruciando i tempi e primo fra i Comuni medi e grandi del Paese, l’elenco dei cittadini ammessi e non ammessi sul sito istituzionale del Comune di Napoli. Ad ognuno degli ammessi arriverà nelle prossime ore la comunicazione con il relativo pin e le istruzioni da seguire. Anche ai non ammessi arriverà comunicazione e motivazione di esclusione». Così il sindaco Luigi de Magistris, il vicesindaco Enrico Panini e l’assessore alle Politiche sociali Monica Buonanno commentano la pubblicazione degli elenchi dei richiedenti il bonus alimentare.

Su 46.316 richiedenti, sono stati ammessi 40.031 nuclei mentre sono 6.285 i non ammessi. Tra i motivi di esclusione, risulta prevalente il fatto di essere percettore di reddito di cittadinanza, ma con componenti familiari inferiori a tre, e la non residenza o status equiparabile. È possibile comunque avanzare ricorso agli indirizzi mail indicati nella comunicazione stessa.

«Siamo particolarmente orgogliosi - proseguono - di aver proceduto in modo rapido, equo e trasparente, migliorando la procedura attivata a marzo, per essere sempre più vicini ai cittadini più fragili. E siamo stati e saremo ancora più vigili per evitare che chi non ha i requisiti, tenti comunque di ottenere il beneficio. Abbiamo deciso di sporgere già denuncia verso 27 persone e chiunque intenda o provi a raggirare un sistema che è, nella sua semplicità, una piattaforma di giustizia e uguaglianza. - continuano il primo cittadino e i due assessori - Napoli ha un grande cuore e l’ha sempre dimostrato in questi mesi di pandemia, mai sottraendosi a nessuna richiesta di aiuto e dicendo a voce alta al Governo quanto siano importanti i sostegni di welfare a chi meno o nulla ha».

I buoni potranno essere spesi a partire da domani presso i 129 supermercati convenzionati con il Comune di Napoli e la squadra di operatori al call center e alla piattaforma è al lavoro h24 per rispondere alle richieste dei cittadini. Al fine di evitare assembramenti e ogni forma di potenziale pericolo di contagio da Covid, saranno inviati 5500 pin al giorno a partire da lunedì, dando priorità ai nuclei non percettori di RDC e in ciascun messaggio sono indicate le date per l'utilizzo del pin.

«Un Natale sobrio ma ci auguriamo sereno, nella mail di ricezione, infatti, del pin abbiamo voluto dare anche un simbolo di Natale, scrivendo diverse frasi sulla città e sui napoletani dei tanti artisti che hanno amato la nostra città». E concludono «Napoli è la prima grande città in Italia ad aver avviato e portato a termine la procedura del bonus alimentare, in modo trasparente e senza intermediazioni, dimostrando capacità competenza e tanta solidarietà verso chi versa in una condizione complicata. A partire da domani sarà Natale per tutti».