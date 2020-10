NAPOLI. «Il governo risponde alle legittime richieste delle partite Iva e promette ancora ristori ed indennizzi confermando la legittimità delle azioni legali, ma come facciamo a credere a Conte dopo la delusione della prima cassa integrazione e i finanzianti negati dalle banche?». A parlare è l'avvocato Angelo Pisani (nella foto), alla guida dell'associazione Noi Consumatori, legale rappresentante degli imprenditori partenopei - titolari di bar, ristoranti, gelaterie, pub, negozi - che stasera torneranno in piazza a Napoli per il diritto alla sopravvivenza nel rispetto delle norme anti-virus. «Una manifestazione pacifica e civile che vuole dar voce a lavoratori e partite Iva sull'orlo della disperazione. Sono ben consapevoli del difficile momento sanitario e non sarà, come non lo è stata venerdì, una protesta contro il Covid ma - spiega l'avvocato- un ennesimo grido d'allarme per chiedere giustizia ed indennizzi proporzionali alle aziende».