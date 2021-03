Il Covid colpisce ancora tra i giovani. È morta all’ospedale di Pescara Sonia Pantoli, 31 anni, avezzanese di Paterno.

Il decesso della giovane donna è avvenuto all’ospedale di Pescara dove era ricoverata.

Viveva, da qualche tempo, nel pescarese dove lavorava per la Proger spa, una società internazionale leader dell’expertise italiano nell’ambito del management e dell’ingegneria.

La sorella Gina, alle ultime amministrative, ha partecipato come candidata per il Pd. Il sindaco Di Pangrazio, appresa la notizia, ha dichiarato ai mass media di essere rimasto sconvolto e scioccato per una così grave perdita.

È una delle vittime più giovani in Abruzzo

La ragazza era risultata positiva al virus a fine febbraio, ma nessuno avrebbe mai immaginato il tragico epilogo.

All’ospedale di Pescara il cuore di Sonia Pantoli, 31 anni, avezzanese di Paterno, architetto, ha smesso di battere dopo essere stata colpita dal Covid.

Era appassionata di teatro. Anche i genitori e la sorella Gina, di qualche anno più grande di lei, l’avevano raggiunta.

Tutta la famiglia si era contagiata ma Sonia si era improvvisamente aggravata ed era stata ricoverata all’ospedale di Pescara.

I medici si interrogano ancora se il Covid sia stata la causa principale del decesso oppure abbia contribuito insieme alla patologia di cui soffriva.

Ma la sua storia parte dal padre che scopre di essere positivo, poi il tampone a tutta la famiglia.

Per Sonia comincia la lunga attesa per il risultato che sembra non arrivare mai ma poi arriva l’esito positivo.

Arriva la febbre alta e contattata il medico di famiglia e poi segue la strada del ricovero all’ospedale di Pescara.

Da quel momento per Sonia la situazione è peggiorata drasticamente.

«La triste notizia della prematura scomparsa di Sonia ci addolora e commuove profondamente.

Ci stringiamo con affetto al dolore di Gina e della sua famiglia. A loro giungano le più sentite condoglianze del Partito democratico».

Il bollettino di ieri in Abruzzo

Sono 392 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di ier, 26 marzo. Nella tabella della Regione si fa riferimento ad altri 5 morti, di cui uno dei giorni scorsi, registrato solo oggi.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.629 tamponi molecolari e 1.598 test antigenici.

La percentuale di positività è al 6,3%. Le vittime più recenti, di età compresa tra 48 e 91 anni, sono due in provincia di Chieti, uno in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Teramo e uno in provincia di Pescara.

615 i pazienti non in terapia intensiva, in calo di 6 unità rispetto a ieri, 85 in terapia intensiva, sei in più.

Del totale positivi, 15.425 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+132 rispetto a ieri), 16.291 in provincia di Chieti (+109), 16.879 in provincia di Pescara (+66), 14.628 in provincia di Teramo (+77), 520 fuori regione (+8) e 190 per cui sono in corso verifiche sulla provenienza. Da inizio pandemia ci sono stati 2.072 decessi.