La variante Delta del Covid spinge in su l'indice Rt in Italia, che questa settimana si attesta al 0.66, in leggero aumento rispetto allo 0,63 della passata rilevazione. In salita anche l'incidenza, da 9 a 11 casi ogni 100mila abitanti.

Sale l'indice Rt in Italia che questa settimana si attesta al 0.66, in leggero aumento rispetto allo 0,63 della passata rilevazione. "Nel periodo 16 giugno–29 giugno, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,66 (intervallo 0,62– 0,85), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente, sebbene si mantenga sotto l’uno anche nel limite superiore. La elevata proporzione di soggetti asintomatici va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilità", evidenzia la bozza del report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio settimanale con i dati relativi alla settimana 28 giugno - 4 luglio.

"Cessa il calo nell’incidenza settimanale, 9 per 100mila abitanti (tra il 28 giugno-4 luglio) contro 9 per 100mila abitanti (21-27 giugno). L’incidenza è sotto il valore di 50 per 100mila abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio. Prosegue la campagna vaccinale e l’incidenza è attualmente ad un livello che consente il contenimento dei nuovi casi".

Circolazione variante delta in aumento in Italia

"La circolazione della variante delta è in aumento in Italia. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi", sottolinea la bozza. "E’ necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggior trasmissibilità", evidenziano gli esperti. "Sulla base dei dati e delle previsioni Ecdc, della presenza di focolai causati dalla variante virale delta in Italia e delle attuali coperture vaccinali, è opportuno mantenere elevata l’attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale", avvertono.

8 Regioni a rischio moderato e 13 basso

"Sono otto le Regioni e province autonome classificate a rischio moderato (Abruzzo, Campania, Marche, Bolzano, Trento, Sardegna, Sicilia e Veneto) e 13 a rischio basso (Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta). Tutte le Regioni e province autonome hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno", riporta la bozza che aggiunge: "Nessuna Regione e Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 2%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 240 (29 giugno) a 187 (6 luglio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (2%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 1.676 (29 giugno) a 1.271 (6 luglio)".

"Complessivamente il quadro generale della trasmissione dell'infezione da Sars-CoV-2 in Italia, sebbene non in una situazione critica, mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione, con aumento nel numero di Regioni e Province autonome classificate a rischio epidemico moderato".

Variante Delta, terza dose vaccino covid non serve in Usa

Le persone completamente vaccinate contro Covid-19 in Usa non hanno bisogno di una terza dose di vaccino. Le due dosi di vaccino garantiscono protezione dalla variante Delta. "Siamo pronti per dosi di richiamo" eventuali, "se e quando la scienza dimostrerà che sono necessarie". Lo hanno precisato in una dichiarazione congiunta la Food and Drug Administration (Fda) e i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani.

Pfizer e BioNTech hanno annunciato l'intenzione di chiedere alla Fda il via libera a una terza dose di vaccino anti-Covid, per dare "una protezione ancora maggiore" alla popolazione. Ma le autorità sanitarie Usa - secondo quanto rimbalza sulla stampa statunitense - sostengono che i completamente vaccinati sono protetti anche dalle varianti di Sars-CoV-2, inclusa la variante Delta più contagiosa, destinata a diventare dominante. Hanno comunque esortato i cittadini di età pari o superiore a 12 anni che non sono ancora stati vaccinati a sottoporsi all'iniezione-scudo.

"Le persone non vaccinate rimangono a rischio", hanno ammonito Fda e Cdc, rimarcando che "praticamente tutti i ricoveri e i decessi per Covid-19 sono tra coloro che non sono vaccinati".

Le autorità assicurano in ogni caso che Fda, Cdc e i National Institutes of Health (Nih) "sono impegnati in un processo rigoroso e basato sulla scienza per valutare se o quando potrebbe essere necessario un richiamo. Questo processo - puntualizzano - tiene conto dei dati di laboratorio, degli studi clinici e di coorte, che possono includere anche dati di aziende farmaceutiche specifiche, ma che non si basano esclusivamente su questi. Continuiamo a rivedere tutte le nuovi evidenze non appena saranno disponibili e informeremo i cittadini".