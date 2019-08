CREMA. Un 29enne è stato arrestato a Crema con l'accusa di violenza sessuale ai danni di due bambine di 10 anni sue vicine di casa avvenuta a febbraio scorso, quando la denuncia dei genitori di una delle vittime ha fatto partire le indagini. In una successiva perquisizione a casa dell'uomo gli inquirenti avrebbero trovato un video in cui lo si vede usare violenza su una bimba di circa 10 anni, ma non la stessa i cui genitori avevano sporto denuncia. Secondo gli investigatori si tratta di un'altra vicina di casa che, come la prima bimba, sarebbe stata attirata dall'uomo con uno stratagemma e poi minacciata di morte se avesse rivelato quanto accadutole.