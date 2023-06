NAPOLI. Quattromila indagini nel 2022 per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica, anche di tipo organizzato, nel tessuto economico. È il numero più significativo del bilancio delle attività compiute nel corso dello scorso anno dai militari della Guardia di Finanza nel territorio della provincia di Napoli. Sono stati scoperti 240 evasori totali e 874 lavoratori in nero mentre mille persone sono state denunciate per reati tributari. I numeri sono stati resi noti durane la festa per il 249mo anniversario della fondazione del Corpo in corso alla caserma 'Zanzur' che ospita anche il comando regionale della Campania, retto dal generale di divisione Giancarlo Trotta. Sono 409 le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione. Sul fronte reddito di cittadinanza sono stati scoperti illeciti per 20,8 milioni di euro e 1198 sono state le persone denunciate. Invece sono stati 3486 gli interventi in materia di spesa pubblica.