NAPOLI. Sarebbe «grave l’ipotesi» di far sorgere il parcheggio su una cavità «senza fare le opportune regimentazioni idrauliche». Gaetano Sammartino (nella foto), geologo e presidente della sezione Campania della Società Italiana Geologia Ambientale, vuole vederci chiaro sulle cause del crollo al parcheggio dell’Ospedale del Mare. Le opzioni restano aperte, intanto tracciamo con lui qualche coordinata. Nonostante questo, però, Sammartino preferisce aspettare le evoluzioni rispetto all’accaduto.

Presidente Sammartino, secondo lei il crollo poteva essere previsto e dunque evitato?

«Bisognerà attendere gli approfondimenti e le verifiche per appurarlo. Ciò che sembra chiaro attualmente è che al di sotto del parcheggio ci fosse una cavità, non so se tufacea o di altra natura o al servizio dell’Ospedale del Mare. Comunque, che esistesse una cavità non vi è dubbio».

Ma un parcheggio può essere costruito su una cavità? Ci potrebbe essere qualche errore progettuale visto quanto accaduto?

«No, un parcheggio non potrebbe sorgere su una cavità ma come ho detto questo si appurerà in seguito. Con un’indagine geologica si potrebbe capire se c’è stato qualche errore. Più grave sarebbe l’ipotesi che si sapeva già dal principio quale tipo di cavità ci fosse senza fare le opportune regimentazioni idraulica. Per fortuna il crollo non ha causato né morti né feriti e questo è un aspetto positivo».

Però qualcosa di importante probabilmente sarà sicuramente successo, viste le dimensioni della voragine creatasi...

«Parliamo di una cavità, con un parcheggio costruito su un vuoto. Se la parte superficiale viene infiltrata dall’acqua senza che vi fosse una regimentazione idraulica, allora bisogna capire il perché».

Prendendo a pretesto le evoluzioni, non sarebbe opportuno che il parcheggio dell’Ospedale del Mare fosse ora spostato da lì?

«Dipenderà dal consolidamento dell’area e da cosa emergerà dai sopralluoghi, aspettiamo per capirlo».

Tutto questo presuppone tempi lunghi, non trova?

«Mi creda, le indagini sui sottosuoli e cavità si conducono in generale in modo veloce. Non sono quelle a far perdere tempo quanto piuttosto le questioni burocratiche e quelle economiche per i lavori».