NAPOLI. Nell'ambito dell'intervento relativo alla manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei, dalle ore 21 del giorno 06/09/21 alle ore 6 del giorno 07/09/21 si procederà alla ripavimentazione di via Cupa Imparato, naturale prosecuzione della rampa di uscita della Tangenziale di Napoli che confluisce su via Pietravalle, a servizio delle strutture ospedaliere del Policlinico, Monaldi, Pascale e Cotugno

Pertanto, fa sapere il Comune, dalle ore 21.00 del giorno 06/09/2021 alle ore 06.00 del giorno 07/09/2021, è istituito il divieto di transito veicolare in via Cupa Imparato, per consentire i lavori di ripavimentazione.